В Украине сделали уже 8 млн 300 тысяч прививок против COVID-19, полностью провоцировано свыше 3 млн человек. Около 14% вакцинированы по меньшей мере одной дозой.

Об этом в беседе с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день в Украине сделали 8 млн 300 тысяч уколов, то есть уже более 5 млн человек получили первое вакцинирование и более 3 млн получили полноценное. Если мы говорим в целом по процентам на взрослое население, то мы говорим, что около 14% взрослого населения вакцинированы как минимум одной дозой», - сказал Ляшко.

Он отметил, что этого недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

«Мы должны вакцинировать как минимум 70%, а желательно достичь 90%, для того чтобы вирус не имел шанса распространяться на территории нашей страны», - отметил министр.

В то же время, он подчеркнул, что вакцина против COVID-19 предназначена для защиты человека от тяжелого течения болезни. Однако, по его словам, вакцинация поможет при росте количества случаев коронавирусной болезней и для того, чтобы не закрываться на жесткий карантин.

На данный момент в Украине есть 9 миллионов доз вакцины от COVID-19, а всего с начала кампании по вакцинации в Украину поставили 18,5 млн доз.

«Сегодня в стране есть около 9 млн доз вакцины, которую можно использовать. С начала кампании по вакцинации мы поставили 18,5 млн доз вакцины, плюс вакцины будут поступать», - сказал Ляшко.

Он призвал вакцинироваться именно сейчас, пока нет нагрузки на систему здравоохранения. «Сейчас заканчиваются теплые дни, начинается похолодание, и это будет приводить к росту острых респираторных вирусных инфекций», - заметил министр.

Напомним, за сутки 24 августа в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.