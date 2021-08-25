В организации добавили, что тесно будут консультироваться с международным сообществом и партнерами относительно возможности продолжать работать, чтобы сохранить с трудом достигнутые успехи в сфере развития, и поддерживать людей в Афганистане.

С 2002 года Всемирный банк выделил более 5,3 млрд долларов на проекты реконструкции и развития в Афганистане. Решение о приостановке выплат Афганистану - последний финансовый удар для нового правительства страны.