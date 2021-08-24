За сутки 23 августа в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 410 человек, летальных случаев – 27, выздоровели 345 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 17236 человек, методом ИФА - 3802 лица, экспресс-тестами - 14820 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2275863 человека, выздоровели – 2201778, летальных случаев - 53 501, проведено 11844497 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Напомним, за сутки 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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