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За сутки 23 августа в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 410 человек, летальных случаев – 27,  выздоровели 345 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 17236 человек, методом ИФА - 3802 лица, экспресс-тестами - 14820 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2275863 человека, выздоровели – 2201778, летальных случаев - 53 501, проведено 11844497 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Напомним, за сутки 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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