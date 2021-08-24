также в разделеОбщество
Зеленский наградил Шевченко орденом 19
Monatik получил звание заслуженного артиста Украины 10
Зеленский на параде пошутил над Януковичем 85
В Киеве проходит парад ко Дню Независимости Украины (онлайн-трансляция) 60
Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности 39
МИД: В Афганистане остаются еще около 50 украинских граждан 8
Украина празднует 30-ю годовщину Независимости 22
Ляшко рассказал, когда вакцинация от COVID-19 поможет достичь коллективного иммунитета 11
В Украине зафиксировано 692 новых случая COVID-19 15
Из Кабула вылетел третий украинский самолет со 100 пассажирами на борту 21
В Одессе задержали провокатора-иностранца в футболке с символикой РФ 36
В географическом центре Украины подняли Государственный флаг 37
На Черкасчине задержали 6 человек, пытавшихся сорвать мероприятия с участием Зеленского 36
В РФ заявили о задержании гражданина Украины 24
Зеленский анонсировал помилование десятков осужденных ветеранов 31
Зеленский вручил 7 выдающимся украинцам награду «Национальная легенда Украины» 73
В Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19 47
Сегодня Украина отмечает День Государственного флага 15

Распространяемая в СМИ информация о якобы захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности, все привлеченные к эвакуации украинцев самолеты вернулись домой.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает Укринформ.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», - отметил он.

Николенко подчеркнул, что все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, на которого ссылаются СМИ, в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытащить украинцев.

По его словам, нужно понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться за любую возможность покинуть страну, и нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой.

«МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации», - заверил Николенко.

В то же время он напомнил, что на данный момент было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек.

Ранее в СМИ была распространена информация со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, что в минувшее воскресенье в аэропорту Кабула неизвестные вооруженные люди захватили наш самолет, который должен был обеспечить эвакуацию граждан из Афганистана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
7
Теги