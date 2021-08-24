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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 132 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 731», - сообщил Кличко.

Заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 52 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет. А также 3 девочки от 13 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 больных коронавирусом. А также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 76 человек. В общем коронавирус преодолели 214 279 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 28, в Шевченковском - 25, и в Святошинском районе - 23 случая», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 23 августа в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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