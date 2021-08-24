Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, когда и поможет ли вакцинация от COVID-19 достичь коллективного иммунитета от заболевания.

Как передает УНИАН, об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках первого киевского Саммита первых леди и джентльменов.

«С точки зрения иммунопрофилактики, коллективный иммунитет достигается при 95% вакцинированной популяции. И мы об этом должны говорить, несмотря на то, что у нас большое количество в мире тех, кто переболел. Сначала эксперты проговаривали, что достаточно будет 65-70%. Сегодня говорят, что необходимо вакцинировать гораздо больше, чтобы достичь коллективного иммунитета «, - сказал министр.

В то же время, Ляшко напомнил, что достижение коллективного иммунитета, в частности, исключает возможность циркуляции вируса, и таким образом преодолевается болезнь.

«Сегодня, когда мы говорим о COVID-19 и вакцинации, то мы должны понимать, что вакцинация в первую очередь защищает от тяжелого течения болезни, попадания в реанимацию, но не защищает от инфицирования так, как это происходит при других инфекционных болезнях, для которых изобрели вакцины. Поэтому мы говорим, что давайте защитимся, но это ли вопрос уже преодоления COVID-19, и позволит ли это вакцинация, - это еще вопрос открытый для дискуссии и для ученых», - пояснил глава Миздрава.

Напомним, за сутки 23 августа в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.