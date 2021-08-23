За сутки 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 425 человек, летальных случаев – 17, выздоровели 434 человека.
За сутки протестированы методом ПЦР - 10642 лица, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2275171 человек, выздоровели 2201433 лица, летальных случаев - 53 474, проведен 11827261 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.
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