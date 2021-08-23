Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Государственного флага в селе Марьяновка Черкасской области, где специально к 30-летию независимости нашего государства был создан арт-комплекс «Географический центр - сердце Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государста.

«В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь - в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно будут подниматься тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами», - сказал глава государства.

Президент отметил, что сине-желтый флаг - это больше чем флаг, это символ нашей большой украинской семьи.

«Это - мост через века борьбы за независимость, соединяет нас, соединяет десятки поколений. Это наставник, который нас вдохновляет и мотивирует, когда мы просто его видим. Это наш ангел-хранитель, развевается в небе так ярко, чтобы Бог не забывал о нас каждый день», - сказал он.

Прозвучал Государственный гимн Украины в исполнении оркестра и состоялась церемония поднятия Государственного флага на флагшток высотой 52 метра. Это самый большой государственный флаг на Черкасщине. После прозвучало 10 праздничных залпов.

Одновременно государственные флаги были подняты во всех регионах Украины, где в рамках Национальной программы «Большая стройка» также были сооружены специальные флагштоки. Сине-желтыми цветами подсветили ряд зданий, в том числе фасады Верховной Рады, Национальной оперы, дворца «Украина», ЦУМа, ТРЦ «Гулливер» в Киеве.