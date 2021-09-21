Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы, вскоре видео появилось в соцсетях.

Как свидетельствуют кадры, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые, которые в ответ только хохотали.

Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.

Как пишет Telegram «Катарсис», девушка, вероятно, посещает местное модельное агентство. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.

Свою страницу нарушительница закрыла.

Что стало причиной такого поступка – пока неизвестно.