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Подростка из Мариуполя будут судить за надругательство над государственным флагом Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего жителя Мариуполя, который обвиняется в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 7 августа 2021 17-летний парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел государственный флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

 
ForUm

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