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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 164 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5269 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 599», - сообщил Кличко.

Заболели 92 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и 64 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет. А также 4 девочки в возрасте от одного месяца до 14 лет и четыре мальчика от четырех до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 2 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 143 человека. В общем коронавирус преодолели 214903 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 27, в Святошинском - 26 и в Дарницком и Деснянском районах - по 21випадку, - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 22 августа в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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