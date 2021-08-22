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В Великобритании людей, заболевших коронавирусом, будут тестировать на антитела бесплатно. Соответствующую программу запустило правительство страны.

Об этом сообщает Sky News.

Новая правительственная программа предназначена для сбора данных о защите антител для людей после заражения различными вариантами коронавируса. Она вступит в силу со вторника, 24 августа.

Это значит, что любой человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающий в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии сможет принять участие в программе при прохождении теста ПЦР.

Если у участника окажется положительный результат на COVID-19, ему будут отправлены два домашних теста на антитела. С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его назад в лабораторию.

Первый из этих тестов следует сдать как можно скорее после получения пациентом положительного результата, а второй - через 28 дней.

Также известно, что по данным британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), которое осуществляет эту программу, в программе будут задействованы до 8000 человек.
ForUm

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