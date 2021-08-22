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В Украине за минувшие 24 часа вакцинировано 66 173 человека. Одну дозу препарата против коронавируса получили 24 348 человек, полностью иммунизированы – 41 825 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 5 032 722 граждан Украины, из них получили одну дозу – 5 057 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3108251 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 8 165 319 прививок.
ForUm

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