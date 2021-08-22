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Правительство США приняло решение вернуть в Афганистан бывшего посла Джонна Басса, который будет помогать с эвакуацией американцев и афганцев.

В посольстве США в Афганистане отметили, что «правительство было и остается приверженным Афганистану».

В свою очередь, бывший посол Великобритании Ник Кей заявил, что эвакуация из Афганистана до сих пор остается хаотичной.

«Эвакуация из Афганистана по-прежнему хаотична. Нет простых ответов, но срочно необходима перезагрузка. Необходимо признать, что это процесс займет недели. Необходимо задействовать Талибан по плану, согласованному между ООН, союзниками и международными организациями», — сообщил Кей.

Он также призвал
 «избавить афганцев от паники» и обеспечить Афганистан гуманитарной помощью.

«Мы должны освободить афганцев от паники, сказав, что это займет некоторое время, и мы полны решимости завершить это. И мы должны оказывать гуманитарную помощь через агентства ООН и НПО 18 миллионам афганцев, которые от нее зависят», — сообщил дипломат.
ForUm

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