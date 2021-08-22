Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в субботу, 21 августа, передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба германского посольства в Facebook.

В посте указано, что Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе.

Кроме того, в посольстве информировали, что к концу года Берлин предоставит по меньшей мере 30 миллионов доз CОVID-вакцины государствам, которые в этом нуждаются.

По данным СМИ, стоимость переданной партии составляет примерно шесть миллионов евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).

Отметим, встреча немецкого посла и главы МОЗ Украины состоялась накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев и ее переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.