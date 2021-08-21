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СБУ заблокировала в Черниговской области канал нелегального изготовления и сбыта средств поражения. У злоумышленников изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

Подпольную мастерскую обустроили на территории частного домовладения.

По оперативным данным, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили:

  • 7 пистолетов "Макаров" и "ТТ",
  • тротиловую шашку,
  • 7 винтовок,
  • более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра,
  • комплектующие элементы к оружию,
  • приборы и инструменты для ремонта и переделки оружия.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Также правоохранители ищут других причастных к преступлению.
ForUm

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