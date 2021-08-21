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В США оправдали сотрудника полиции, который застрелил ветерана Военно-воздушных сил Эшли Бэббитт во время штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Никакие дальнейшие действия не будут предприниматься в этом вопросе», — сообщили в командовании полиции.

Еще в апреле 2021 года дело о смерти Эшли Бэббитт закрыло Министерство юстиции США, не найдя оснований для уголовного преследования полицейского.

В ветерана Эшли Бэббитт выстрелил сотрудник полиции Капитолия в тот момент, когда она через разбитое стекло хотела попасть внутрь здания.
ForUm

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