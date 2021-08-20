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На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не будут рассматривать вопрос о смене председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличка.

Об этом, как сообщает УНИАН, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«По тем вопросам, которые предварительно были отмечены, — материалов у меня ни по одному из них нет, — но по тем вопросам, которые были отмечены, там такого вопроса не было», — сказал Разумков.

В то же время, он не исключил, что повестка дня заседания может и измениться.

«Не исключено, что в повестке дня могут произойти изменения. Но посмотрим. Сегодня, если не ошибаюсь, в 16:30 будет заседание, — после этого будем комментировать», — сказал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, но прийти на него он не сможет.

 
ForUm

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