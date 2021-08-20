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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, но прийти на него он не сможет.

Об этом он сообщил на своей странице в  Facebook.

«Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину», – написал Кличко.

 
ForUm

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