также в разделеОбщество
Международные ветеранские соревнования Warrior Games-2021 отменили из-за COVID-19 4
МИД запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины 8
Ляшко: ВОЗ не рекомендует третью дозу COVID-вакцины 10
Черногория вводит ограничения на въезд в страну 25
Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки 15
Вступило в силу решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС 11
Флаг Независимости Украины впервые выставили на обозрение общественности 23
СБУ заблокировала канал контрабанды в «ДНР»: завезли товаров на $20 млн 9
«Мрия» примет участие в параде на День Независимости 17
«Бархатный сезон»: Власти Одессы отказались переносить начало учебного года 14
На украинских дорогах стало больше камер автофиксации 12
В Украине – 1600 новых случаев COVID-19 21
19 августа. Картина дня 17
ФСБ пыталась завербовать офицера СБУ на Запорожье 13
Украинцы назвали главные препятствия в развитии страны 34
В Украине ликвидировали мощную ботоферму, продвигавшую идеи «Новороссии» 22
Три четверти украинцев считают себя счастливыми 15
Украинцы чаще ездят в Европу, чем на курорты Египта и Турции 12

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты, поэтому, как только устранят технические моменты, в приложении «Дия» в разделе «услуги» можно будет сформировать COVID-сертификаты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга, передает УНИАН.

«Необходимо установить приложение «Дия», перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга. Также нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись», — пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что для получения цифровой подписи не нужно ходить в государственные органы, а ее тоже можно сделать в приложении «Дия».

«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в «Дии». Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись», — рассказал министр.

Сейчас на портале «Дия» указано, что услуга «COVID-сертификат» находится в стадии разработки.

Решение Еврокомиссии относительно эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС и Украины вступило в силу 20 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги