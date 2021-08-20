Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты, поэтому, как только устранят технические моменты, в приложении «Дия» в разделе «услуги» можно будет сформировать COVID-сертификаты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга, передает УНИАН.

«Необходимо установить приложение «Дия», перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга. Также нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись», — пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что для получения цифровой подписи не нужно ходить в государственные органы, а ее тоже можно сделать в приложении «Дия».

«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в «Дии». Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись», — рассказал министр.

Сейчас на портале «Дия» указано, что услуга «COVID-сертификат» находится в стадии разработки.

Решение Еврокомиссии относительно эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС и Украины вступило в силу 20 августа.