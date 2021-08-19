Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия» соответствуют европейским, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия», – подчеркнули в Минцифры.
Отмечается, что COVID-сертификат - это документ в «Дие», подтверждающий ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в «Дие».
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