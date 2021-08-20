также в разделеОбщество
СНБО ввел санкции против главаря «ДНР» Пушилина и судей РФ в Крыму 5
СНБО ввел санкции против нардепа Деркача 13
СНБО ввел санкции против Шария и Гужвы 22
Прокуратура завершила следствие по делу Медведчука и Козака 27
В Госэкоинспекции рассказали о радиационном фоне на Донбассе 8
Кулеба раскрыл состав участников Киевского саммита первых леди и джентльменов 10
Злоумышленники предлагали офицеру СБУ «крышевать» контрабанду из ОРДЛО 10
МКИП обещает продвигать проект Тины Кароль «Молодая кровь» 17
Международные ветеранские соревнования Warrior Games-2021 отменили из-за COVID-19 10
В Минцифры объяснили, как получить COVID-сертификат в «Дие» 42
МИД запускает онлайн-марафон к 30-й годовщине независимости Украины 9
Ляшко: ВОЗ не рекомендует третью дозу COVID-вакцины 16
Черногория вводит ограничения на въезд в страну 36
Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки 19
Вступило в силу решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС 12
Флаг Независимости Украины впервые выставили на обозрение общественности 33
СБУ заблокировала канал контрабанды в «ДНР»: завезли товаров на $20 млн 12
«Мрия» примет участие в параде на День Независимости 18

Служба безопасности Украины накануне празднования Дня независимости призвала украинцев быть бдительными.

«Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными. Ведь в этот период традиционно усиливается враждебная пропаганда, информационные вбросы и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Служба безопасности Украины системно противодействует этим проявлениям. В частности, в последние месяцы в большинстве регионов страны Служба провела ряд антитеррористических учений и отработала действия по защите стратегически важных объектов», - говорится в сообщении.

В СБУ опубликовали телефон горячей линии, соответствующей электронной почты, на которые следует обращаться в таких случаях:

  • имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
  • заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданий органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
  • увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
  • обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах;

Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости 24 августа. В этот день по всей стране запланированы праздничные мероприятия, а в Киеве состоится военный парад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги