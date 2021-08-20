Служба безопасности Украины накануне празднования Дня независимости призвала украинцев быть бдительными.

«Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными. Ведь в этот период традиционно усиливается враждебная пропаганда, информационные вбросы и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Служба безопасности Украины системно противодействует этим проявлениям. В частности, в последние месяцы в большинстве регионов страны Служба провела ряд антитеррористических учений и отработала действия по защите стратегически важных объектов», - говорится в сообщении.

В СБУ опубликовали телефон горячей линии, соответствующей электронной почты, на которые следует обращаться в таких случаях:

имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданий органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах;

Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости 24 августа. В этот день по всей стране запланированы праздничные мероприятия, а в Киеве состоится военный парад.