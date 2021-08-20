Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал участников учредительного Киевского саммита первых леди и джентельменов 23 августа, который инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская.

Об этом шла речь во время общения министра и первой леди с прессой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Кулеба сообщил, что по состоянию на 20 августа в учредительном Киевском саммите первых леди и джентльменов примут участие 11 стран и организаций: Латвия, Литва, Сербия, Ливан, Израиль, Германия, Хорватия, Коста-Рика, Бразилия, супруга президента Европейского Совета и первая леди Украины.

Учитывая карантин в мире, формат саммита был определен как гибридный: часть гостей будет присутствовать в Украине физически, часть присоединится к мероприятию онлайн.

Также участие в саммите примут ведущие эксперты и лидеры мнений мира. Это мыслитель мирового уровня, автор книги «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб и всемирно известная афганская кинорежиссера Сахра Карими, которую Украинское государство после драматических событий эвакуировало вместе с семьей из Афганистана.

Министр обратил внимание, что это не конечный список лидеров мнений, которые примут участие в саммите.