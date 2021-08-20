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Всемирная организация здравоохранения не рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как передает Украинская правда, у министра спросили, что будет с сертификатами, у которых вышел срок действия, и нужно для их продолжения прививаться третьей дозой.

«Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (срок сертификата после вакцинации или перенесенной болезни действует 180 дней - ред.). Сейчас этот вопрос изучается нашими коллегами как с ЕС, так и с ВОЗ.

Пока ВОЗ не рекомендует вводить именно бустерную третью дозу, но ответ, будет ли продолжен сертификат до 12 месяцев - мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим обществу», - сказал министр.

Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в бустерных вакцинах против COVID-19, то есть во введении вспомогательных доз вакцины против коронавируса для усиления действия двух основных доз.

Напомним, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия» соответствуют европейским.

COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься для поездок в страны ЕС с 20 августа.
ForUm

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