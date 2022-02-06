6 и 7 февраля из-за снегопада и вьюг в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Как пишут Украинские новости, об этом сообщает ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 6 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Отправляясь в туристический поход при соответствующих погодных условиях, следуйте следующим советам от спасателей:
- обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении вашего маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;
- избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;
- убедитесь, что ваша экипировка отвечает требованиям похода;
- возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;
- поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
- обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.
Напомним, ранее на Закарпатье лавина накрыла группу из 9 туристов.
Кроме того, погода зимой 2022 в Украине ожидается достаточно мягкой, но с периодическими вторжениями аномальных морозов и сильных снегопадов.
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