6 и 7 февраля из-за снегопада и вьюг в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Как пишут Украинские новости, об этом сообщает ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 6 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отправляясь в туристический поход при соответствующих погодных условиях, следуйте следующим советам от спасателей:

- обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении вашего маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;

- избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;

- убедитесь, что ваша экипировка отвечает требованиям похода;

- возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;

- поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

- обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

Напомним, ранее на Закарпатье лавина накрыла группу из 9 туристов.

Кроме того, погода зимой 2022 в Украине ожидается достаточно мягкой, но с периодическими вторжениями аномальных морозов и сильных снегопадов.