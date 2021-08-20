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На площади Конституции перед зданием Верховной Рады торжественно открыли стенд с флагом Независимости Украины, сообщила пресс-служба парламента.

«Это мероприятие посвящено событию, которое ознаменовало восстановление независимого Украинского государства и стало точкой отсчета в новейшей истории Украины. 30 лет назад, 24 августа 1991 года, украинский парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. В этот день группа народных депутатов внесла Флаг Независимости Украины в зал пленарных заседаний», - говорится в сообщении.

По случаю 10-й годовщины независимости Украины Флаг Независимости был размещен как историческая реликвия в витрине центрального фойе здания Верховной Рады.

23 августа 2017 сине-желтый флаг (размером 4х8 метра) перенесли на постоянное хранение в почетный портал Знамени Независимости Украины в административном здании парламента.

Сегодня, накануне 30-й годовщины Независимости, стенд с флагом установлен на площади Конституции.

В торжественном открытии композиции приняли участие председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, народные депутаты, руководство Аппарата Верховной Рады, гости, а также дети из разных регионов Украины, которые отдыхают в МДЦ «Артек».
ForUm

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