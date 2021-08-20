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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на объективность и непредвзятость суда при рассмотрении иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии телеканала «НАШ».

«Я очень надеюсь, что суд будет объективным… Я думаю, что суд должен быть непредвзятым… при рассмотрении этого вопроса», - сказал Разумков журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах.

«Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей - у нас персональная ответственность. Я достаточно часто бываю на эфирах, в том числе на вашем канале. И, к сожалению, прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и «наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей» украинского общества.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «Наш 365» (канал «Наш») из-за того, что компания не устранила нарушения, за которые уже получила штрафные санкции. 
ForUm

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