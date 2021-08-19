Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «Наш 365» (канал «Наш») из-за того, что компания не устранила нарушения, за которые уже получила штрафные санкции. Такое решение регулятор принял на заседании 19 августа, сообщает «Детектор медиа».

Его поддержали все члены Нацсовета. Во время заседания рассматривались результаты проверки канала через эфир 4 мая 2021, где гостем студии был политик Петр Симоненко, он высказывался о Православной церкви Украины.

Напомним, по мнению регулятора, его слова «имеют признаки разжигания религиозной и национальной вражды и ненависти». Он говорил о том, что ПЦУ «раскалывает православие», функционирует «для того, чтоб расколоть украинское общество, подчинить часть тех, кто обслуживает Нынешний режим», с целью «подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает сегодня и формирует режим профашистский толку в Украине», «пытается захватывать то же самые храмы и расколоть приходы».

Максим Оноприенко обратил внимание на то, что канал не внес изменения в эфир после предыдущих санкций. И предложил по результатам проверки признать нарушения, признать наличие разжигания национальной розни, признать факт неустранения нарушений после применения предварительных санкций взыскания. И обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии.

Также Нацсовет назначил штраф еще одному каналу Мураева «Макси ТВ» за этот же эфир с Симоненко – 119 тыс. гривен. Штраф назначен из-за того, что компания осуществляет ретрансляцию канала «Наш».

Кроме штрафных санкций Нацсовет назначил проверки обоим каналам Мураева («Наш» и «Макси ТВ») из-за эфира с Еленой Бондаренко. Мониторинг регулятора зафиксировал высказывания, в которых Бондаренко говорила об «украиноязычных насильниках» и дискриминацит и насилит над русскоязычным населением. Регулятор считает, что эти высказывания направлены на разжигание вражды и основываются на неподтвержденных фактах.

«Ведущие не принимали мер по пресечению правонарушений», - сказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

При повторной трансляции изменения в программу не вносились. Повтор транслировался семь раз, упомянутые высказывания Елены Бондаренко не модерировались.

«Это указывает на редакционную позицию канала «Наш», которая совпадает с позицией Елены Бондаренко», - считает Оноприенко.