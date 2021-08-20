Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, которые занимались контрабандой товаров из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Злоумышленники предлагали сотруднику СБУ «крышевать» их поставки через акваторию Азовского моря, сообщил пресс-центр ведомства.
Офицер спецслужбы отказался, и в ходе спецоперации злоумышленников разоблачили, им готовится уведомление о подозрении.
Задокументировано, что сотруднику СБУ предлагали неправомерную выгоду за партию табачных изделий. Речь шла о 400 ящиках продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории. Стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 млн грн (около $ 110 тыс. по нынешнему курсу).
Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря. За такое «крышевание» предлагали взятку в $5 тыс.
В рамках контроля за совершением преступления задокументировано предоставление неправомерной выгоды сотруднику Главного управления внутренней безопасности СБУ (ГУ ВБ СБУ) в сумме $5 тыс. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства. Кроме того, осуществляются меры для определения других возможных участников противоправной деятельности.
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