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Международные ветеранские соревнования «Игры Воинов» (Warrior Games), которые должны были состояться 12-23 сентября 2021 в США (Ордандо, штат Флорида), отменили из-за сложной ситуации с COVID-19.

Об этом заявила секретарь армии США Кристин Вормут, сообщает пресс-служба Минветеранов.

В ее сообщении говорится, что решение принято с учетом сложной ситуации с COVID-19 в штате Флорида и приоритетом здоровья и безопасности военнослужащих и всех причастных к соревнованиям.

Украинский оргкомитет Игр Воинов (Warrior Games) был проинформирован о таком решении 17 августа.

Национальный координатор «Игры Воинов» (Warrior Games) Оксана Горбач рассказала, что украинская сборная завершит учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в Олимпийском центре «Конча Заспа», по плану - 22 августа.

«Для нас сборная - это конкретные участники боевых действий, ветераны, реализующие персональные спортивные планы. Хотя соревнования отменили, спортивная реабилитация ветеранов должна продолжаться. Мы сожалеем, что нынешние соревнования отменены, но наша работа продолжается, мы продолжим поддерживать раненых ветеранов и военнослужащих в течение всего процесса их восстановления через спорт», - сказала Горбач.

Напомним, украинская делегация в составе 40 ветеранов должна была соревноваться на Warrior Games в 11 видах спорта: стрельбе из лука, гольфе, пулевой стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, плавании, гребле на тренажерах, баскетболе на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинге, волейболе сидя.

Решение об участии сборной в Играх Воинов 2022 будет принято до конца года 2021 года.

Игры Воинов (Warrior Games) - это часть программы спортивной реабилитации, в которую входит ряд проектов, в частности игры Непокоренных (Invictus Games) и «Спортивные послы». Их развитие позволит в будущем развить новое направление - спорт участников боевых действий, и уже на уровне государственной политики обеспечить его функционирование.
ForUm

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