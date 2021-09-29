Министерство по делам ветеранов накануне Дня защитников и защитниц Украины представляет эскиз знака отличия для награждения - медаль «Воля та Гідність».

Об этом заявила глава Минветеранов Юлия Лапутина, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы вводим знак отличия министерства - медаль «Воля та Гідність». Ею министерство планирует награждать выдающихся людей, которые внесли вклад в реализацию ветеранской политики и развитие ветеранского движения, нашу государственность. Надеюсь, что в ближайшее время будут подписаны соответствующие документы», - отметила Лапутина.

По ее слвам, именно воля и - достоинство - это ценности современных защитников.

Отмечается, что данная награда - первая подобная за всю историю независимой Украины, ведь олицетворяет единство защитников Украины разных поколений. Кроме сохранения исторической традиции ветеранской символики, такой знак соответствует логике построения официальных эмблем Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Также костурный крест можно трактовать как символ опоры и поддержки, предоставляемых ветеранам и семьям погибших защитников Украины.

«В ходе разработки эскиза медали специалисты Минветеранов провели десятки часов консультаций с ведущими историками и геральдистами, были обработаны сотни архивных документов и воспоминаний украинских ветеранов разных времен. Результатом этой длительной работы стал данный проект. В работе над эскизом участвовали украинские историки, фалеристы, среди которых были и участники боевых действий. Этот эскиз станет основой для разработки системы ведомственных знаков отличия Министерства по делам ветеранов», - сказал советник министра по делам ветеранов Василий Павлов.