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Служба безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

По имеющимся данным, российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ в личных делах был задержан сотрудниками ФСБ.

Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора.

Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ – это Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.

Это уже не первый случай, когда офицеры СБУ давали достойный ответ попыткам склонить их к государственной измене.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводило Главное управление внутренней безопасности СБУ в сотрудничестве с Запорожской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона.

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