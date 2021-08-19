В пятницу, 20 августа, ограничат движения и изменят маршруты общественного транспорта рядом улиц города - продлится вторая репетиция парада войск

В эту пятницу, 20 августа, в Киеве состоится вторая репетиция парада войск по улице Крещатик и Майдане Незалежности. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта, сообщает КГГА.

В частности, с 15:30 до 1:15 движение ограничат:

во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Незалежности:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) Парк воинской части А0222 (А1937) - ул. Маршала Рыбалко - ул. В. Черновола - выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - Площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром «Святошин» - ул. Академика Туполева - по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро «Нивки» - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) - проспект Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик.

во время движения сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (репетиции) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская - Владимирский спуск - Боричев спуск (по полосе встречного движения) - ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

при возвращении к месту репетиции для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича - ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

после завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола и дальше:

при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

после завершения репетиций:

часть колесной техники № 1: проспект Победы - путепровод метро «Нивки» (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

во время движения сводной механизированной колонны запасной военной техники после прохождения ул. Крещатик и возвращения для второго прохождения (репетиции) или возврат к местам стоянок после завершения репетиций:

гусеничная и колесная техника: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - площадь Победы и далее:

в составе колонны при возвращении к месту репетиции для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская - ул. Крещатик;

после завершения репетиций:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники) проспект Победы - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники) проспект Победы и далее:

часть колесной техники № 1: путепровод метро «Нивки» (разворот в обратном направлении) - проспект Победы - в/ч А0139;

часть колесной техники № 2: ул. Академика Туполева - аэродром «Святошин».

Кроме того, 20 августа с 15:30 до 1:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

Также 20 августа на Трухановом острове состоится репетиция артиллерийского салюта. В эти дни ограничат доступ граждан к территориям, прилегающим к местам проведения салюта.

Приостановят функционирования парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также будут изменения в движении общественного транспорта 20 августа с 15:30 до 01:15.

В частности, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Ул.Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. «Лыбидская»;

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. «Арсенальная»;

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. «Арсенальная»;

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;

автобус № 115 от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. м. «Лыбидская»;

автобус № 118 от ст. м. «Черниговская» до ст. м. «Дворец спорта»;

автобус № 137-Н от ст. м. «Харьковская» до ст. м. «Дворец спорта»;

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус № 9 от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбус № 12 от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»;

троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. «Дворец спорта»;

троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. «Лыбидская».

Стоит отметить, что на 22 августа запланирована третья репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины, во время которой будут действовать такие же ограничения движения транспорта.