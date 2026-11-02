Погода 2 листопада: осінній холод набирає обертів

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Лише вдень на півдні Одеської області місцями пройде невеликий дощ, повідомили в Українському гідрометцентрі.

У Карпатах, а також на сході та північному сході країни вночі й уранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний, у південних областях — північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Вдень температура повітря становитиме 7–12 градусів тепла, а на південному сході країни повітря прогріється до +15.

У Києві та області також буде хмарно й без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. У столиці вдень очікується 7–9 градусів тепла, по області — 7–12 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, листопад в Україні попередньо очікується теплішим за кліматичну норму. Попри поступове похолодання, тривалих морозів на початку місяця синоптики не прогнозують, однак уночі температура місцями може опускатися до −5 градусів.