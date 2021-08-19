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32% украинцев хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых – это 54%, а меньше всего среди 61+ (только 18%). На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

Основными причинами, почему хотят работать за границей, выбрали более высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.
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