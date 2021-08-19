Президент Владимир Зеленский не исключает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дия» соответствуют европейским.

Немецкое правительство в среду, 18 августа, назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее.

Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно «Северного потока-2» между Германией и США, заявил президент Владимир Зеленский.

За сутки 18 августа в Украине зафиксировано 1560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «Наш 365» (канал «Наш») из-за того, что компания не устранила нарушения, за которые уже получила штрафные санкции.

Жители Крыма с радостью будут принимать возвращение украинской власти на полуостров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, которое было записано на острове Змеиный.

В инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа примут участие представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.

80% опрошенных украинцев сегодня в целом поддержали б Независимость, не поддержали бы только 15%, говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.