По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов проведения прививочной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее письмо направлено сегодня председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции Украины, Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное – помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни», - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236:

носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте

соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащими самоизоляции;

Медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19, должны выполнять требования отраслевых стандартов медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», утвержденные приказом Минздрава от 28 марта 2020 № 722:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящимися на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи лицам с подозрением на COVID-19 и пациентам с легким течением COVID-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, что имеющийся запас тестов позволяет сделать более 2 млн исследований. Еще 2,3 млн экспресс-тестов. Для непрерывной возможности качественного тестирования на COVID-19 ожидается еще поставки реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и, как минимум, 2,8 млн быстрых тестов на определение антигена.