80% опрошенных украинцев сегодня в целом поддержали б Независимость, не поддержали бы только 15%.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг, сообщает УНИАН.

Самый высокий уровень поддержки независимости Украины среди поколения, родившегося после 1991 года (87%).

Также больше тех, кто поддержал бы Независимость, среди жителей западных и центральных регионов и более состоятельных.

Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины.

75% граждан идентифицируют себя украинцами, европейцами – 26%, а «советскими людьми» – 21%.

Среди молодежи, рожденной после распада СССР, 86% чувствуют себя украинцами, европейцами – 40%.

Социологи подчеркивают разницу в идентификации старшего поколения. Представители этой возрастной группы себя часто идентифицируют «советским человеком».

В региональном разрезе западные области больше ощущают себя европейцами, чем советскими людьми, так же как Киев. Восточные – наоборот, больше идентифицируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы.

Туристы, которые чаще путешествуют внутри государства, больше чувствуют себя гражданами Украины.