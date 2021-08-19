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Немецкое правительство в среду, 18 августа, назначил уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Об этом сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ, передает DW.

Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода «Северный поток-2».

Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

В сообщении министерства отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для «продолжением соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет», чтобы обеспечить транзит lо окончаниz действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Специальный уполномоченный должен будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и для Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продление контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, выработки компромисса. Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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