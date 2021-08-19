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Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно «Северного потока-2» между Германией и США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media.

«[Позиция] этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, — будет касаться «Северного потока-2». Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет», — отметил Зеленский.

Он отметил, что запуск «Северного потока-2» — это риск не только для Украины, но и для Европы.

«Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год. […] Мы считаем, что это формат оружия. Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история», — подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».

 
ForUm

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