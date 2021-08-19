Президент Владимир Зеленский не исключает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом он сказал в интервью журналистам изданий из стран «Нормандской четверки» и США - Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета», сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его то, что канцлер Германии перед визитом в Украину сначала посетит Россию, Владимир Зеленский отметил, что он полностью спокоен по этому поводу.

«Я очень прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которой она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системе Украины в ЕС», - отметил президент.

Зеленский отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал ForUm, Ангела Меркель посетит Киев с официальным визитом и встретится с Владимиром Зеленским 22 августа.