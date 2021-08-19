В инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа примут участие представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.

Об этом на брифинге в четверг объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет «Европейская правда».

«Через четыре дня на наших глазах будет без преувеличения твориться история. Мы официально запустим первый международный формат по Крыму», - сообщил Кулеба, добавив, что саммит положит начало качественно новому процессу с целью деоккупации полуострова.

По словам министра, ожидается, что к саммиту присоединятся 44 участника - государства и международные организации. Включая Украину - 45 участников.

Среди них - 14 глав государств, правительств и Евросоюза. Руководители стран и правительств прибудут из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии.

Руководство ЕС будет представлять глава Евросовета Шарль Мишель.

Двое руководителей парламентов приедут из Швейцарии и Чехии.

14 министров иностранных дел будут представлять Турцию, Францию, Германию, Испанию, Италию, Бельгию, Австрию, Нидерланды, Люксембург, Ирландию, Данию, Болгарию, Черногорию, Северную Македонию.

От Британии и Португалии будут министры обороны, от США - министр транспорта, направленный лично президентом Джо Байденом.

На саммите будут представлены три международные организации - НАТО, Совет Европы и ГУАМ, а также Европейская комиссия.

Япония, Австралия, Кипр, Канада, Греция, Норвегия, Новая Зеландия, Мальта отправят послов и госсекретаря.

«Независимо от уровня представленности эти страны становятся учредителями Крымской платформы», - отметил Кулеба.

В целом на саммите будут представлены все страны ЕС и почти все государства НАТО.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.