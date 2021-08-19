Президент Польши Анджей Дуда подписал решение об отправке в Афганистан военного контингента в количестве 100 человек для помощи в эвакуации.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Решением предусматривается использование польского военного контингента с 18 августа по 16 сентября.

После того как талибы взяли власть в Афганистане, людей, озабоченных безопасностью себя и своих родственников, эвакуируют в аэропорту Кабула. Польша также участвует в акции, отправляя воздушный транспорт гражданам Польши и афганцам, которые сотрудничали с польскими властями.

Как объясняет председатель Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, задачей польского военного контингента в Афганистане будет сотрудничество с силами других стран во время эвакуации, боевых задач он выполнять не будет.

«Несмотря на завершение операции НАТО в Афганистане, мы несем общую ответственность за безопасность польских граждан, которые там находятся, а также стран-союзников и стран-партнеров, включая граждан Афганистана, которые работают с нами», - подчеркнул он.