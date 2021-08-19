Столица готовится к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом, в том числе и к худшему. Об этом в эфире Украинского радио заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Я надеюсь, что все услышат призывы прививаться. Потому что единственной защитой от дальнейшего распространения коронавируса является массовая вакцинация. Мы сегодня делаем все. И каждый день большое количество киевлян, 20-30 тысяч человек, прививаются в столице. Я надеюсь, эта тенденция не уменьшится. И к концу года почти все жители столицы получат прививки. И я надеюсь, что все прислушиваются. И мы избежим страшного. Избежим новых ограничений на транспорте, спецпропусков и других суровых ограничений. Единственный выход сегодня - это вакцинация», - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что город готовится к возможной следующей волнн пандемии, которую эпидемиологи прогнозируют уже в начале осени.

«Мы готовимся к разным сценариям развития событий. Даже к худшему. Но будем делать все, чтобы этого избежать. Больницы готовы, койки есть в том числе и оборудованные подачей кислорода. Персонал больниц уже опытный, хорошо подготовленный. Закуплены необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты», - отметил Кличко.