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Турция готова к сотрудничеству с захватившими власть в Афганистане боевиками движения «Талибан» «ради мира в этой стране». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 18 августа, сообщает УНИАН.

«Турция готова ко всем видам сотрудничества для сохранения мира в Афганистане, благополучия наших граждан в этой стране, а также защиты интересов Турции», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция приветствует «умеренные» заявления лидеров «Талибана».

Эрдоган добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит новое правительство Кабула на международной арене.

«Независимо от того, кто находится в администрации, поддержка Афганистана в хорошие и плохие времена является требованием братских отношений», - подчеркнул президент Турции.

По данным Reuters, Турция, будучи членом НАТО и имея сотни своих военных в Афганистане, предлагала США оставить свои силы для обеспечения безопасности аэропорта Кабула и его управления после выведения других сил НАТО. Но несмотря на то, что от этих планов отказались из-за хаоса в Кабуле, Анкара все еще предлагает талибам оказать помощь в аэропорту.

«Поскольку Талибан контролирует Афганистан, перед нами предстала новая картина. Теперь мы строим наши планы в соответствии с новыми реалиями и продолжаем переговоры», - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что до выходных планирует обсудить ситуацию в Афганистане с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
ForUm

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