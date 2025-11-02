Анкара заявила про підготовку нового раунду перемовин між Україною та Росією

Туреччина заявила про готовність знову виступити посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, пише видання Yeni Şafak.

За його словами, Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох держав, а також розглядає можливість проведення саміту лідерів у Стамбулі.

"Попередні три раунди переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі дали помітні результати — зокрема, обмін полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми переконані, що саме дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного врегулювання конфлікту в Україні", — зазначив Фідан.

Очільник турецького МЗС наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме дипломатичні ініціативи, спрямовані на досягнення миру, та готова надати свій майданчик для майбутніх переговорів між Києвом і Москвою.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган провів зустріч з федеральним канцлером Німеччини Фредріхом Мерцом. Він закликав до дипломатії у питанні завершення війни між Україною та Росією.