Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», сообщается на сайте белорусского МИД.

Такой шаг Беларусь объясняет решением Литвы прекратить транзит калийных удобрений «Беларуськалия» из-за санкций США, сообщает enkorr.ua.

Власти Беларуси считают, что американские санкции не являются обязательными для «Литовских железных дорог», поэтому решение правительства Литвы было «инициативным».

«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», – сказано в заявлении.

Отмечается, что по территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долл. ежегодно.

«Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года», – заявили в МИД РБ.

Там же отметили, что Минск неоднократно предлагал консультации для урегулирования вопроса, но «Вильнюс отказался, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб».

«Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры», – заявили в МИД Беларуси.

Отметим, по итогам 2021 г. взаимный товарооборот между Украиной и Литвой составил около 3 млн т. В том числе через гомельский участок государственной границы.

Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», в 2021 г. доли литовского ДТ и бензина на украинском рынке составили 9% и 11% или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т соответственно.

Напомним, санкции США в отношении «Беларуськалия» были введены 9 августа 2021 г.. Они, в частности, предписывали контрагентам свернуть операции с белорусским производителем удобрений в срок до 8 декабря 2021 г.. Однако в декабре компания «Литовские железные дороги» (ЛЖД) сообщила, что намерена продолжить транспортировку грузов «Беларуськалия», который уже рассчитался за эти грузы.