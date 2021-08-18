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Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который почти год собирал «дань» с подчиненных, сообщает пресс-центр СБУ.

Он «торговал» надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС. За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы.

В подчинении «дельца» находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный «доход» не менее 70 тыс. грн ежемесячно.

По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной «дани» от военнослужащего.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.
ForUm

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