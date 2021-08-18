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Военный транспортный самолет Германии вывез из Кабула еще 220 человек.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщил министр иностранных дел Хайко Маас.

«Еще один эвакуационный рейс из Кабула уже в воздухе, 220 человек на борту в безопасности. Сегодня вечером планируется два чартерных рейса из Ташкента во Франкфурт», - сообщил он в своем Twitter.

Насколько известно, это третий эвакуационный рейс Германии. Первый самолет вылетел всего с семью пассажирами на борту, так как остальные из эвакуационного списка не смогли попасть в аэропорт. Следующий забрал уже 120 человек.

А вот самолет, отправленный в Кабул Нидерландами и другими странами Северной Европы,  во вторник вечером был вынужден улететь без пассажиров.

Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник ситуацию взяли под контроль, полеты возобновились.

Как сообщалось ранее, американский C-17 одним рейсом эвакуировал около 640 афганцев. На борт не планировали брать столько пассажиров, но после того, как люди в панике самостоятельно залезли в самолет, их решили не выгонять.

Всего США вывезли из Кабула уже более 3200 человек, Британия - почти 2400.
ForUm

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