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В Украине будет создан биокластер, в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство создает биокластер «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель - это разработка собственных вакцин. До этого должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства. Бюджет проекта на этот год - 100 млн грн», – отметил он.
ForUm

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